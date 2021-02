Coup d'envoi de la 10e saison de "The Voice" samedi : dans les coulisses du show

Ils sont de retour pour la 10e fois. Marc Lavoine, Florent Pagny, Amel Bent et le petit Vianney sont prêts pour entamer une nouvelle saison de l'émission "The Voice". Les premières auditions à l'aveugle débuteront demain soir sur TF1. Et comme toujours, Nikos Aliagas, maître de cérémonie, sera au rendez-vous. Cette année, toutes les sécurités doivent être prises à chaque enregistrement d'émission. Masque obligatoire pour tout le monde et tests effectués régulièrement. Le but étant de réussir sept tournages pour donner au final un maximum de plaisir au téléspectateurs. Comme toujours, les jurys devront juger des voix, des personnalités, mais le talent ne suffit pas. En coulisse par ailleurs, l'ambiance est joyeuse, place aux rires. Tous sont parés pour demain soir, il ne reste plus qu'a attendre et que la fête commence.