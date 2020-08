Coup d’envoi de la chasse aux sangliers en Corse

Les chasseurs de Carbini (Corse-du-Sud) attendaient cet instant fébrilement. Après le premier briefing de sécurité, direction les cimes pour pister les sangliers, dans un maquis souvent inextricable. Plus bas dans la vallée, les postes ont tiré sur quatre sangliers. De retour au village, sous le clocher de l'église, le partage s'est fait sous les yeux attentifs des plus jeunes. Jusqu'à fin janvier, les 17 000 chasseurs de Corse vont se retrouver durant tous les week-ends. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.