Coup d'envoi de la pêche à la coquille Saint-Jacques en Normandie

Cette année, la coquille normande est magnifique et gage d'une qualité introuvable ailleurs. La pêche est bonne, mais les caisses à peine débarquées, il faut déjà repartir car la saison est très limitée. Sur le marché de Courseulles-sur-mer (Calvados), les clients sont présents tôt le matin. Avec 5,50 euros le kilo, chacun imagine déjà sa préparation, en beignet, en carpaccio ou autres. De quoi se régaler pendant cette saison qui s'étend jusqu'en mai. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.