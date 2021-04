C'est le moment de pêcher les carnassiers

Mathieu Colzato a pêché un poisson de belle taille, mais il faut plus pour impressionner ce pêcheur aguerri. "Ça a l'air joli, mais je ne pense pas que ça soit très gros. Ce sont des poissons qui atteignent des tailles assez records, jusqu'à 2,5 mètres, mais là, on a un spécimen d'environ 1,5 mètre", explique-t-il. Il l'a donc relâché. La pêche aux carnassiers est ouverte depuis samedi. Et pour partager ce moment, Mathieu a invité ses petites nièces ce mercredi matin. Cette balade matinale sur la Garonne, c'est le moment de mouiller sa première ligne. Mathieu joue les instructeurs auprès d'un public de plus en plus jeune. Inutile d'être très équipé pour pêcher : canne à pêche et petits poissons suffisent. L'ouverture de cette pêche parfois sportive est toujours très attendue. Les amateurs emploient plusieurs méthodes pour attraper les perches, les brochets, les sandres et les black-bass. Les carnassiers se réfugient souvent près des berges à l'affût d'autres poissons. La pêche au brochet sera fermée le 23 janvier 2022. Mais pour les autres, c'est autorisé toute l'année.