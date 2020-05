Coup d'envoi de la récolte des cerises de Céret dans les Pyrénées-Orientales

Juteuses et sucrées, les premières cerises de Céret de la saison ont un goût inimitable dans les Pyrénées-Orientales. La cueillette y bat son plein en ce moment et elle demande beaucoup de patience et de délicatesse. Ayant pris du retard à cause de la pluie, les clients fidèles sont bien contents de les retrouver sur les étals. Et pour la première que vous allez manger cette année, n'oubliez pas de faire un vœu.