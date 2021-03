Coup d'envoi de la saison des barbecues !

Franck a ressorti son barbecue et il n'a pas perdu la main. "J'ai un peu d'expérience en la matière après quelques années dans le sud de la France", a-t-il confié. Après la semaine hivernale, la température monte enfin avec quinze degrés ce vendredi midi à Clapiers (Hérault). Lancer à nouveau les grillades, c'est tout un symbole. "Ça lance les beaux jours et la convivialité", a-t-il affirmé. La convivialité autour d'un barbecue, c'est aussi dans la préparation. À côté de lui, son fils ne loupe aucune étape. Une heure plus tôt, le père de famille s'est rendu dans une boucherie et il n'est pas le seul. Le soleil qui brillera ce week-end attire des clients, la recette en tête. Ici, les commandes ont doublé. Si les grands classiques sont disponibles, un produit marque clairement l'arrivée des beaux jours. Le chorizo à cuire, par exemple, est un produit typiquement d'été dont la production sera relancée cette semaine. Franck, lui, s'est fait plaisir. Il ne s'est pas limité. À un moment de détente, ce barbecue a presque un goût de vacances.