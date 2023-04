Coup d'envoi de la saison des ponts

Il est temps de profiter des beaux jours pour se prélasser au soleil, faire un peu de sport ou prendre le large. En mai, tout est une histoire de ponts pour optimiser ses vacances. Alors, quels étaient vos projets ? "Faire une balade en bateau" ; "Profiter du soleil et peut-être se baigner s'il fait beau", ont répondu deux passants. Certains ont été stratégiques en planifiant bien leurs vacances pour profiter des ponts de mai. Cette année, en posant un minimum de jours, il est possible d'en profiter un maximum. On vous explique : en prenant quatre jours du mardi 9 au vendredi 12, vous obtenez neuf jours de repos bien mérités. En déposant quatre jours supplémentaires la semaine suivante, soit huit jours au total, vous pourrez partir seize jours en vacances. Ce qui permet à certains de partir loin. Vous n'avez plus qu'à trouver votre destination : randonnée au bord de la Méditerranée ou escapade en pleine montagne. TF1 | Reportage M. Guénégan, O. Stammbach