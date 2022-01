Coup d'envoi des soldes en Lorraine

Le père Noël est encore présent que déjà les rabais s'affichent dans les vitrines de Metz. Des soldes qui commencent le 3 janvier pour faire comme le Luxembourg, certains sont tout heureux de pouvoir en profiter. "On rhabille les enfants surtout pour l'hiver prochain", "on fait tous les magasins", lancent certains clients. Les commerçants ont dû adapter leur fin d'année pour être prêts à solder dès ce début janvier, et la plupart y trouvent leur compte. "Au mois de février, on reçoit la collection du printemps-été, donc il faut faire de la place et de la trésorerie pour payer la prochaine collection", explique Nicolas Marsicano, commerçant. Un respect des périodes des soldes qui est aussi très important pour les clients de ces commerces traditionnels de centres-villes. Malgré une très bonne année 2021, ce spécialiste de l'ameublement va solder comme d'habitude, même si la période n'est plus aussi propice comme dans le passé. Les clients lorrains ont désormais quatre semaines pour en profiter et redonner le sourire aux commerçants. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly