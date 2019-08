Coup d'envoi des travaux de dépollution aux abords de Notre-Dame

Sur le chantier de Notre-Dame, une bataille contre un ennemi invisible se prépare. Ceux qui vont se livrer au combat sont essentiellement équipés d'une combinaison blanche, d'un casque de protection et de bottes étanches. Grâce à ces "armes", ces derniers pourront très bien combattre les particules de plomb qui se sont propagées aux abords de la cathédrale. Quid du périmètre de sécurité pour permettre ce grand nettoyage ? Quelles conséquences pour les commerçants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.