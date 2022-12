Coup d'envoi du bonus réparation

Nathanaëlle a fait appel à un réparateur. Sa cuisinière ne fonctionne plus et elle n'est plus sous garantie. En moins de 30 minutes, l'appareil est réparé. Puis vient la valeur de la facture qui s'élève à 184 euros. Mais il y a une bonne nouvelle, elle bénéficie d'une remise de 20 euros. Les clients n'ont rien à avancer. En effet, cette aide est directement déduite de la facture et ils peuvent toucher autant de bonus qu'il faut réparer d'appareils. Le montant des bonus dépend des équipements à faire réparer. Il est de dix euros pour un grille-pain ou une bouilloire, 25 euros pour un réfrigérateur, un lave-linge ou un téléphone mobile. Il peut aller jusqu'à 45 euros pour un ordinateur portable. Est-ce que cela peut vous inciter davantage à réparer vos appareils ? Les entreprises de réparation s'attendent à une hausse de la demande. Elles s'y sont préparées depuis plusieurs mois surtout au niveau de la main-d'œuvre. Par contre, il faut faire attention, car le bonus réparation ne s'applique que si le professionnel dispose du label "QualiRépar". Il existe 500 réparateurs agréés dans l'Hexagone. TF1 | Reportage P. Ninine, G. Bertrand, S. Hernandez