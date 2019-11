Coup d'envoi du marché aux truffes de Carpentras

À Carpentras, dans le Vaucluse, le premier marché aux truffes de la saison débute ce 15 novembre 2019. Pour l'occasion, trufficulteurs, acheteurs, revendeurs et courtiers se retrouvent pour acquérir ce qu'ils appellent leur "diamant noir". Dans la matinée, le kilo se vendait entre 300 et 350 euros chez les professionnels, et les transactions se faisaient dans la discrétion. En cuisine, il ne suffit que d'une vingtaine de grammes de truffes pour se faire plaisir avec une omelette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.