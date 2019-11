Coup d'envoi du marché de Noël de Metz

Ce 20 novembre 2019 marque l'ouverture du marché de Noël de Metz, en Moselle. Un événement incontournable pour les amoureux des fêtes de fin d'année. Près de 150 exposants proposeront différents articles et produits durant les six semaines à venir. L'occasion pour la clientèle de profiter des senteurs de vin chaud et des friandises. Pour les enfants, l'ouverture de ce marché signifie qu'ils ne tarderont pas à envoyer leurs listes de cadeaux au Père Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.