Coup d'envoi du Rallye Monte-Carlo à Reims

Le coup d'envoi du célèbre Rallye Monte-Carlo sera donné ce vendredi soir. Un événement historique où 124 équipages partiront vers Monaco au départ de Reims avec des véhicules mythiques. Uniquement des modèles qui ont déjà participé au moins une fois à ce rallye avant 1980. En attendant, les curieux sont venus nombreux pour admirer et se souvenir.