Coup d'envoi du salon de la voyance "Parapsy" à Paris

La voyance fait de plus en plus d'adeptes avec environ dix millions de consultants chaque année. Certains n'hésitent pas à faire des centaines de kilomètres pour assister au salon de la voyance "Parapsy". Celui-ci a ouvert ses portes ce jeudi matin à Paris. Beaucoup de personnes y viennent dans un but précis. Les questions récurrentes tournent souvent autour de l'amour, la réussite ou encore la famille.