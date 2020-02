Coup d'envoi du traditionnel lancer de paillassou à Nice

Le paillassou est un pantin que l'on balance dans les airs à l'aide d'un drap. Il s'agit d'une tradition de carnaval que les Niçois continuent de faire vivre. Elle symbolise l'effacement des soucis de l'année écoulée pour commencer une nouvelle sans problème. Pour l'occasion, petits et grands s'adonnent au championnat de lancer de paillassou. Notre équipe vous fait découvrir cet événement qui se déroule dans la joie et la bonne humeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.