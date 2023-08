Coup d’État au Gabon : la fin de la dynastie Bongo ?

Aussitôt l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, avec la réelection d'Ali Bongo, des militaires font irruption à la télévision. "Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place", annonce alors un colonel de l'armée régulière. Ce mercredi matin, dans les rues de la capitale, Libreville, des soldats de l'armée régulière et des policiers portent un homme en triomphe, le général Brice Oligui Nguema, commandant en chef de la Garde républicaine. Les putchistes ont annoncé la dissolution des institutions et la fermeture des frontières. Nous avons pu joindre une Franco-gabonaise qui préfère s'exprimer de manière anonyme pour sa sécurité. "Dès qu'ils ont proclamé le président élu pour 2023, (...) cinq minutes après, on a entendu des coups de feu dans le quartier", confie-t-elle. Partout dans le pays, des Français nous rapportent les mêmes scènes de joie. Depuis samedi, jour du scrutin, Internet a été coupé et un couvre-feu mis en place pour éviter des violences selon le gouvernement, alors que l'opposition dénonçait des fraudes. Ce mandat est le troisième d'Ali Bongo. Au pouvoir depuis quatorze ans déjà, il a succédé à son père Omar Bongo, lui-même président pendant 41 ans. TF1 | Reportage F. de Juvigny, F. Jolfre