Coup dur pour les stations françaises, la Catalogne lance sa saison de ski

A Masella en Espagne, il est temps de rechausser les skis, prendre de la vitesse et apprécier les vacances en montagne. En effet, les remontées mécaniques ont ouvert dès 9 heures ce matin. Les Catalans ont attendu cela avec impatience. Etant donné que l'ouverture était incertaine pour cause de Covid, tous sont ravis de pouvoir être là. Protocole sanitaire oblige, le masque est obligatoire et les forfaits ne s'achètent que sur Internet pour éviter les attroupements. En revanche, sur les télésièges, la réglementation est plus souple. Pendant que les Catalans profitent, les Français, eux, devront encore attendre plusieurs semaines. L'incompréhension des responsables de station est partagée par les habitants. Ils dénoncent une concurrence déloyale puisque la circulation vers l'Espagne reste libre. L'économie se retrouve bloquée dans l'attente de la réouverture des stations. Le Premier ministre a pourtant été clair, des contrôles aux frontières vont être organisés pour éviter l'afflux des skieurs français vers les stations étrangères.