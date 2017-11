Coupe Davis : Retour sur les plus belles années de l'équipe de France de tennis

On n'y croyait presque plus, mais il a tenu bon. Lucas Pouille a offert à la France, le dimanche 26 novembre 2017, sa dixième Coupe Davis. La France a battu la Belgique 3-2 en finale. Une prouesse qui n'a pas été vue depuis seize ans maintenant. L'occasion de dépoussiérer quelques vielles images des victoires qu'a connues l'équipe de France de tennis ces dernières années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 27/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.