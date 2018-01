Coupe de France : l'équipe de Granville élimine celle de Bordeaux (2-1)

L'exploit de Granville ce 7 janvier 2018 face aux Bordelais leur permet d'accéder aux seizièmes de finale. Magique, grandiose, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier l'inattendue victoire de l'US Granville ainsi que leur prestation. En famille ou entre amis, les habitants n'arrêtent pas de se refaire le match. Le club de quatrième division a enfin battu Bordeaux et tout le monde se met à rêver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.