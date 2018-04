Coupe de France : une demi-finale historique pour les deux "petits poucets" supportés à fond par leurs villes

C'est la demi-finale de la coupe de France de football, mardi 17 avril 2018 à 21 heures. Un match historique pour l'équipe des Herbiers et celle de Chambly, qui sont deux petits clubs. Les Vendéens des Herbiers accueillent les Picards de Chambly au stade de la Beaujoire de Nantes. Les deux villes se préparent pour soutenir leur équipe. Tout y passe, des chansons aux écharpes en passant par les maillots... Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.