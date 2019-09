Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : le pays du Soleil-Levant inspire le respect

En Asie, le Japon accueille la Coupe du monde de rugby cette année 2019. En 1995, l'équipe du pays du Soleil-Levant avait pris 145 points face aux All Blacks. En développant son rugby, le pays inspire le respect 24 ans plus tard après avoir encaissé 21 essais. En effet, les Fleurs de cerisier ont créé une franchise où ils évoluent avec l'hémisphère sud. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du vendredi 20 septembre 2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20/09/2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.