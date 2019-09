Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : les Bleus vont-ils ramener la coupe à la maison ?

La Coupe du monde de rugby 2019 a à peine débuté que les pronostics vont bon train. Chaque pays croit en la victoire de son équipe. Les supporters du XV de France, eux, attendent de voir la magie des Bleus et pensent que la coupe pourrait bien arriver sur le territoire français. A Toulouse, ils y croient plus que tous les autres. L'équipe comprend en effet huit Toulousains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.