Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : les supporters français partent à la découverte de Tokyo

Dans cette Coupe du monde de rugby au Japon, ils ne seront que 200 supporters français pour encourager les Bleus dans les tribunes. Pour ceux qui sont déjà arrivés à Tokyo, une visite de la plus grande ville du monde s'impose. Celle-ci commence par un passage au temple d'Asakusa, puis se poursuit sur la Skytree, l'une des plus hautes tours du monde, et se termine au restaurant pour goûter à la gastronomie japonaise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.