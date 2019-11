Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : médaille de bronze pour les All Blacks

Vexés par leur défaite en demi-finale face à l'Angleterre, les All Blacks ont écarté d'emblée toute idée de rechute. Ils ont donc dominé le Pays de Galles avec un score final de 40 à 17 et ont remporté la troisième place de la Coupe du monde de rugby 2019. Toutefois, cette médaille de bronze est loin de consoler cette équipe mythique de la Nouvelle-Zélande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/11/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.