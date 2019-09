Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : "on a des joueurs de très très haut niveau", Yannick Nyanga

Yannick Nyanga a été sélectionné 46 fois en équipe nationale de rugby. En direct depuis le club Racing, il nous a expliqué que les équipes participant à la Coupe du monde 2019 au Japon arrivent en position de forme optimale. Quant aux Bleus, ils sont de très haut niveau, qu'ils soient sur le banc ou sur le terrain. Les joueurs ont eu le temps de se connaître et de parfaire leur rugby. Selon Yannick Nyanga, l'équipe de France est en mesure de gagner ce match contre l'Argentine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.