Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : Vincent Clerc était en direct depuis Toulouse, la capitale du rugby

La Coupe du monde de rugby 2019 était très attendue à Toulouse plus qu'ailleurs. En effet, la ville rose est la capitale du rugby. Avec 67 sélections dans l'équipe de France et quinze ans passés dans le stade toulousain, Vincent Clerc précise l'importance de ce mondial pour la région. D'ailleurs, douze Toulousains sont concernés par cet événement exceptionnel. Le XV de France aura quatre matchs de poules à jouer, notamment contre l'Argentine, les Etats-Unis, les Tonga et l'Angleterre.