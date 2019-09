Coupe du monde de rugby 2019 : le XV de France prend ses quartiers au centre de Tokyo

Les Bleus ont quitté leur paisible retraite au pied du mont Fuji ce 18 septembre 2019. Sans se séparer de leur porte-bonheur, ils prennent la direction du centre de Tokyo. Ces derniers y découvrent leur hôtel et des chambres avec une belle vue au 52ème étage. Ils y prépareront leur match du 21 septembre 2019 contre l'Argentine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.