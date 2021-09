Coupe du monde de Rugby 2023 : impatience des fans à Toulouse

À deux ans jour pour jour du premier match de la Coupe du monde de Rugby 2023 qui se jouera dans l'Hexagone, beaucoup sont impatients. À Toulouse (Haute-Garonne), des passionnés aiment se retrouver dans un restaurant. Au Fousseret, un café qui affiche fièrement ses couleurs est le temple du rugby. C'est le lieu de rendez-vous des amoureux du beau jeu. Dans ce village de la région toulousaine, le rugby est plus qu'un sport. C'est une religion où chacun défend sa chapelle. Dans deux ans, la France affrontera la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde de Rugby. Tous ont déjà réservé leur place dans le café pour supporter une équipe qui leur fait envie et surtout qui leur donne plein d'espoir. "Il faut rêver. C'est l'avenir. On a tout pour gagner", lance un supporter. Eric, le maître des lieux, est un grand passionné de rugby et collectionneur de maillots. Il possède déjà trois maillots de l'équipe de France. Il se voit bien en accrocher un quatrième en 2023.