Coupe du monde de rugby : le calendrier des matchs des Bleus

Après les All Blacks, le XV de France affronte l'Uruguay jeudi prochain à Lille. Place à la Namibie, ensuite, le 21 septembre, ce sera à Marseille. Et puis dernier match de cette poule face à un adversaire coriace, l'Italie, le 6 octobre à Lyon. Mais avant tout cela, ce vendredi soir, on va vivre la cérémonie d'ouverture de cette Coupe du monde de rugby. Un spectacle qui sera vu dans le monde entier, avec Jean Dujardin en maître de cérémonie, et puis d'autres personnalités telles que Vianney. Et autour d'eux, 200 figurants : danseurs, acrobates, la Patrouille de France... ça promet ! Le spectacle s'annonce très beau et assez magnifique. T. Coiffier