Coupe du monde de Rugby : le calendrier des matchs dévoilé

C'est dans l'Hexagone qu'aura lieu la Coupe du monde de Rugby en 2023. Désormais, on en sait plus sur les déroulements des matchs. Le calendrier vient à peine de sortir et on peut déjà constater que ça va commencer fort. On ne pouvait pas rêver mieux avec un France-Nouvelle-Zélande en ouverture de ce Mondial 2023. Après ce premier match, les Bleus iront du côté de Lille pour affronter un adversaire de la zone Amérique. Ensuite, à Marseille, les Français défieront une équipe de la zone Afrique. Et à Lyon, ils disputeront un match avec l'Italie. Au total, ce sont neuf villes françaises qui vont accueillir cette Coupe de monde de Rugby. C'est la promesse d'une très belle fête, selon l'organisateur. En ce qui concerne les billets, des lots seront mis en vente à partir du 15 mars prochain. Des packs permettant d'acheter d'un coup, soit plusieurs billets pour une même ville ou alors pour suivre votre équipe préférée. Sinon, si vous souhaitez acheter un billet pour un match particulier, il va falloir attendre jusqu'en septembre 2022.