Coupe du monde de rugby : le programme des Bleus

Il y aura sans doute un discours de Fabien Galthié, avant de quitter l'hôtel ce vendredi après-midi. Un seul impératif, être à 19h précise dans le bus. Et la règle dans le bus, c'est qu'il n'y a pas de règles. Les joueurs s'installent où ils veulent, de façon assez logique. Les plus grands, à l'image de Thibault Flament avec ses 2,03 mètres, s'assoit côté couloir pour pouvoir allonger ses jambes. Les plus massifs, comme Uini Atonio, avec ses 147 kilos, lui, s'installe tout au fond du bus pour avoir un petit peu plus de place. Côté musique, c'est Gaël Fickou qui gère l'enceinte. Et il est amoureux de la musique des années 80. Ce qui irrite parfois les oreilles des plus jeunes. Jour de match, c'est chacun dans sa bulle, le casque sur les oreilles ou enfoncés avec les AirPods pour rester au calme. Essayer de se concentrer durant les 40 minutes de trajet qu'il leur faudra pour rejoindre le Stade de France, vers cet immense défi qui les attend ce vendredi soir. TF1 | Duplex C. ABEL