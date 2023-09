Coupe du monde de rugby : "Les joueurs sont dans leur bulle", Christian Califano

Pour Christian Califano, consultant rugby et ancien international XV de France, c’est une journée bien particulière. Les joueurs sont dans leur bulle. En essayant de les contacter depuis deux jours, ils ont complètement coupé les ponts. Ils sont vraiment programmés ; tout est détaillé pour leur premier match. Ce match face aux All Blacks est un peu particulier. La journée sera, pour les joueurs, un peu longue même si tout va s’enchaîner. Qu’est-ce qu’on peut ressentir à huit heures d’un coup d’envoi comme celui-ci ? Il faut savoir que le match a commencé depuis le tirage au sort de Guy Savoy, qui a donné à la France l’opportunité de jouer contre l’équipe de la Nouvelle-Zélande sur un match d’ouverture. Ce soir, c’est surtout une fête et l’envie d’y participer avec un affrontement qui risque de marquer l’histoire. À ce stade, tout est millimétré et c'est une énorme pression. Certains ont dû bien dormir, d’autres un peu moins à cause de cette pression. Dans tous les cas, une très grande soirée attend les joueurs ce vendredi.