Coupe du monde 2019 : des brumisateurs installés au Parc des Princes pour France-USA

Le soleil tape fort ce 28 juin 2019. Au Parc des Princes, des brumisateurs ont été installés dans le stade pour rafraîchir les supporters à l'occasion du quart de finale du Mondial féminin. Deux pauses fraîcheur seront aussi autorisées pendant le match afin que les joueuses puissent s'hydrater et se désaltérer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.