Coupe du monde féminine de football 2019 : les avis partagés sur le match France-Nigeria

Les joueuses de l'équipe française ont affronté le Nigeria le 17 juin 2019, à Rennes, et ont remporté leur troisième victoire. Le penalty manqué de Wendy Renard a stressé les supporters avant d'éclater en liesse lors d'un deuxième tir qui a été fructueux. Alors que certains enthousiastes fêtaient cette énième victoire dans les rues rennaises, d'autres sont mitigés de l'action de l'arbitre. L'aventure continue pour les Bleues qui espèrent aller jusqu'au bout de la compétition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.