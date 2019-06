Coupe du monde féminine de football 2019 : les Bleues contre les Nigériennes

Ce sera le troisième match des Bleues dans cette Coupe du monde. Ce 17 juin 2019 au soir, elles vont affronter les joueuses nigériennes à Rennes. De nouveaux visages vont composer l'équipe de France féminine lors de cet affrontement. Près de 29 000 spectateurs sont attendus dans les gradins pour encourager et soutenir les Bleues. Ces dernières affirment être portées par cet élan populaire inédit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.