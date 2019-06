Coupe du monde 2019 : les Françaises sont prêtes pour leur prochain match

Tous les billets pour le match de ce 12 juin 2019 ont été vendus. Pour les Bleues, l'enjeu de cette rencontre est important car celle-ci leur permettra d'accéder aux huitièmes de finale si elles gagnent. Le travail et la précision sont les mots d'ordre de l'entraînement tout en gardant un état d'esprit décontracté, sans oublier la bonne humeur et les taquineries. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.