Coupe du monde 2018 : Mbappé devient le nouveau chouchou des Français

Après la victoire des Bleus contre l'Argentine le 30 juin 2018, la France se qualifie pour les quarts de finale. Au marché de Thionville, en Moselle, les passants sont nombreux à attribuer cette réussite à Kylian Mbappé, devenu le nouveau chouchou des Français. Par ailleurs, les maillots et les articles représentant le joueur se vendent très bien. Il y a également d'autres membres des Bleus qui ont marqué les esprits du public, à l'image de Benjamin Pavard et N'Golo Kanté.