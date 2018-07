La Coupe du monde 2018 profite aux commerces

Les commerçants sont sortis victorieux du Mondial 2018. Tout au long de la compétition, les bars ne se sont jamais désemplis. Et à chaque match de l'équipe française, ils ont vu les commandes doubler, voire tripler. Les ventes d'articles bleu-blanc-rouge et de télévisions ont également explosé pendant le Mondial. Les grandes surfaces, elles, peuvent toujours compter sur l'arrivée des accessoires à deux étoiles pour augmenter leurs chiffres d'affaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.