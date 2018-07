Coupe du monde 2018 : la relève est prête dans les colonies de vacances

La Coupe du monde 2018 a eu des effets sur les activités des colonies de vacances. En effet, depuis le sacre des Bleus le 15 juillet 2018, les jeunes joueurs d'une colo spéciale football à Saint-Yrieix-la-Perche arborent des maillots bleus. Par ailleurs, l'implication de ces jeunes footballeurs est plus grande en raison de la victoire de l'Equipe de France. Certains rêvent même d'en faire partie et de remporter le Mondial. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.