Coupe du monde 2018 : les supporters belges déjà prêts pour le match Belgique-Japon

Ce 2 juillet 2018, la Belgique et le Japon vont s'affronter pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Dans cette rencontre, les Diables Rouges sont les grands favoris. Plusieurs supporters belges se sont rendus aux abords du stade à Rostov. En Belgique, tout le monde se prépare pour assister à la retransmission du match. Les fûts de bière arrivent par camion. Et près des 8 000 personnes sont attendues devant un écran géant installé dans une ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.