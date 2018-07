La Coupe du monde a dopé l'activité des commerçants

Depuis le début de la Coupe du monde 2018, les Bleus ont fait rêver leurs fans. Mais ils ravissent également les commerçants. A chaque match des Bleus, il y a foule dans les bars, les restaurants et les pizzerias, elles, sont inondées de commandes. Certains propriétaires ont donc dû repenser leurs infrastructures pour accueillir le maximum de clients. Les terrasses sont remplacées par des buvettes et plusieurs écrans géants sont installés à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour la finale du 15 juillet, ils devront prévoir une grande quantité de nourritures et de boissons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.