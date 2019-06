Coupe du monde 2019 : bientôt l'heure du coup d'envoi pour les Bleues

Les Bleues sont prêtes même si elles n'ont pas joué de match officiel depuis 2017. Leur dernier entraînement, qui a eu lieu à Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines, s'est déroulé dans une ambiance joyeuse. Les joueuses de l'équipe féminine sont impatientes de partager des émotions fortes avec leur public. Un signe de frémissement et de soutien commence d'ailleurs à se faire sentir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.