Coupe du monde féminine 2019 : un troisième jour très rythmé

La ferveur s'est faite ressentir lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de football féminin. Les supporters ne ménagent pas leurs efforts pour encourager leur équipe favorite. Pour la troisième journée du championnat, le rythme était présent dans les stades tant du côté des supporters que du côté des équipes. Le Brésil, l'Italie et l'Angleterre ont mené le jeu face à leurs adversaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.