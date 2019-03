Coupe du monde féminine de la FIFA : les Lyonnais sont impatients de vivre la compétition

La Coupe du monde féminine de football se déroulera dans l'Hexagone à partir du 7 juin 2019. La vente de billets pour le grand public ouvre ce 7 mars 2019. Lyon accueillera les demi-finales et la finale de la coupe. Dans la capitale française du football féminin, les fans attendent l'ouverture de la compétition avec impatience. Les Lyonnais se disent confiants en la victoire des Bleues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.