Coupe du monde féminine de football 2019 : les volontaires valenciennois en pleins préparatifs

Pour eux, l'occasion ne se présentera peut-être plus. Près de 2 000 volontaires vont œuvrer pour le bon déroulement des matchs de la coupe du monde féminine de football. Pour ceux de Valenciennes, ils ont découvert ce 28 mai 2019 leur tenue. Mais bien au-delà de leur rôle dans cette organisation, ils sont avant tout supporters de nos Bleues.