Coupe du monde féminine de football : une ambiance aux gradins, de la technique sur le terrain

Depuis le début de la Coupe du monde de football féminin, un vent de fête a soufflé sur l'Hexagone. Les milliers de spectateurs rivalisent de créativité pour rendre chaque rencontre encore plus festive qu'elle ne l'est déjà. Les joueuses contribuent grandement à ce spectacle avec leurs gestes techniques rivalisant avec ceux des stars masculins de cette discipline. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.