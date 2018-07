Coupe du monde : les supporters français ont célébré la victoire des Bleus

Les supporters des Bleus ont explosé de joie après la victoire de l'Equipe de France au Mondial 2018. Plus d'une heure après le coup de sifflet final, ils avaient du mal à quitter le stade. Aux abords du stade, la même émotion. Les 5 000 supporters ont vibré au plus près des Bleus. Une émotion indescriptible. La Casa Bleue, lieu de ralliement des Français, a été remplie. Vingt ans après, il résonnait même un doux parfum de 1998. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.