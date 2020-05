"Coups de cœur pour nos marchés" : à la découverte du marché de Châlons-en-Champagne

La grande halle du marché de Châlons-en-Champagne (Marne) n'a jamais fermé depuis deux mois. Ici, la majorité des producteurs locaux y vendent leurs produits. Parmi eux, on trouve la vitrine de la famille Gambier, avec toutes les charcuteries issues de leur ferme ardennaise dont le fameux boudin blanc de Rethel. Un métier que la famille exerce depuis plus de 125 ans. Pour les habitants, c'est la meilleure adresse du marché pour acheter de la viande du terroir.