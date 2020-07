"Coups de cœur pour nos marchés" : Brive-la-Gaillarde et ses produits de qualité en toutes saisons

En Corrèze, les fruits rouges sont une tradition. Fraises, cerises, groseilles... ces produits sont cultivés par des passionnés, dans le respect de la nature. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient les stars du marché de Brive-la-Gaillarde. On y retrouve également d'autres produits typiques de la région tels que le fromage. Mais s'il est une chose pour laquelle on est prêt à parcourir des kilomètres, ce sont les produits gras. Foie gras, magret, cuisse... il y en a pour tous les goûts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.