"Coups de cœur pour nos marchés" : direction Dieppe, une ville de pêche

Depuis deux ans, les Normands avaient choisi Dieppe (Seine-Maritime) dans les élections du "Plus beau marché de France". Cette année, celui-ci est en lice pour l'opération "Coups de cœur pour nos marchés". Les étals étant situés face à la mer, les poissons et les crustacés proposés sont d'une fraîcheur incomparable. Les habitants de la région sont très attachés aux produits de la mer et la plupart d'entre eux ont un lien familial avec ce marché. Ce qui lui donne une chaleur et une ambiance particulières.